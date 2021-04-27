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4 ilde düşüş 5 ilde artış! İşte Karadeniz'deki vakalarda son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , 17- 23 Nisan tarihli, illerin nüfusa oranla vaka haritasını açıkladı. Buna göre, Doğu ’den en fazla vaka artışı ’da oldu. Yüzde 13,14’lük yükselişin yaşandığı Giresun’u; , , ve takip ederken, azalan kentler ise , , ve oldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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4 ilde düşüş 5 ilde artış! İşte Karadeniz'deki vakalarda son durum

'nca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka oranları açıklandı.

Doğu 'de vaka oranında en fazla artışın yaşandığı il, oldu. Geçen haftaya göre yüzde 13,14'lük artışın yaşandığı Giresun'da, 624,22 olan vaka oranı 706,23'e yükseldi.



Son haftalarda vaka oranlarında artış olan bölgede alınan kısıtlama ve beraberindeki tedbirler, olumlu sonuç verince geçen haftalarda tek düşüş yaşanan 'un yanı sıra , ve 'de de vaka sayıları düşüş eğilimine girdi. Güncel haritaya göre, 'den en fazla vaka artışı olan il, Giresun oldu. Yüzde 13,14'lük yükselişin yaşandığı Giresun'u; , , ve takip etti.



Trabzon'da vaka oranı 409,90'dan 353,74'e, Rize'de 516,03'den 508,19'a, Ordu'da 565,14'ten 528,24'e, Samsun 601,14'ten 481,90'a geriledi.



Giresun'da vaka oranı 624,22'den 706,23'e, Sinop'ta 440,73'ten 445,35'e, Artvin'de 230,09'dan 250,15'e, Bayburt'ta 568,92'den 601,88'e, Gümüşhane'de ise 242,76'dan 333,80'e yükseldi.

İşte illere göre vaka haritası İŞTE İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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