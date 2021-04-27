4 ilde düşüş 5 ilde artış! İşte Karadeniz'deki vakalarda son durum





Son haftalarda vaka oranlarında artış olan bölgede alınan kısıtlama ve beraberindeki tedbirler, olumlu sonuç verince geçen haftalarda tek düşüş yaşanan Samsun'un yanı sıra Trabzon, Ordu ve Rize'de de vaka sayıları düşüş eğilimine girdi. Güncel haritaya göre, Doğu Karadeniz'den en fazla vaka artışı olan il, Giresun oldu. Yüzde 13,14'lük yükselişin yaşandığı Giresun'u; Gümüşhane, Bayburt, Sinop ve Artvin takip etti.