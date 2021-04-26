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17-23 Nisan illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Son dakika... Sağlık Bakanı , 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Ayrıca Bakan Koca "Evimiz en güvenli kalemiz, bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun." mesajını paylaştı.

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Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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17-23 Nisan illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Ayrıca Bakan Koca "Evimiz en güvenli kalemiz, bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun." mesajını paylaştı.

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