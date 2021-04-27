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Beyoğlu'nda banka şubesinde büyük panik! Bıçakla içeri girip tehditler savurdu

'nda bıçakla banka şubesine girerek tehditler savuran saldırgan o sırada banka önünde denetim yapan trafik polislerince etkisiz hale getirildi. Görgü tanığı Mehmet Erdoğdu "Tatlıcının orada bir kişinin elinde bıçak vardı. Ya uyuşturucu almıştı ya da alkollüydü. Bankanın önüne geldi. Güvenliğe saldırdı. Bir süre boğuştular. Eli de kesildi. Sonra polisler geldi. Kimseye bir zarar veremedi. Hemen etkisiz hale getirdiler." dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Beyoğlu'nda banka şubesinde büyük panik! Bıçakla içeri girip tehditler savurdu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında 'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi 'ndan yürüyerek 'ndeki banka şubesinin önüne geldi.

Elindeki bıçakla içeriye giren kişi güvenlik görevlisini karşısında buldu. Bir süre güvenlik görevlisi ile arbede yaşayan saldırgan, çalışanlara tehditler savurdu. O sırada banka şubesinin önünde denetim yapan trafik polisleri olayı görerek içeriye girdi.

Arbede sırasında elinden yaralanan saldırgan trafik polislerince kısa sürede etkisiz hale getirildi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi olay yerine gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.



Görgü tanığı Mehmet Erdoğdu "Tatlıcının orada bir kişinin elinde bıçak vardı. Ya uyuşturucu almıştı ya da alkollüydü. Bankanın önüne geldi. Güvenliğe saldırdı. Bir süre boğuştular. Eli de kesildi. Sonra polisler geldi. Kimseye bir zarar veremedi. Hemen etkisiz hale getirdiler." dedi.

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