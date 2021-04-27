Beyoğlu'nda banka şubesinde büyük panik! Bıçakla içeri girip tehditler savurdu





Görgü tanığı Mehmet Erdoğdu "Tatlıcının orada bir kişinin elinde bıçak vardı. Ya uyuşturucu almıştı ya da alkollüydü. Bankanın önüne geldi. Güvenliğe saldırdı. Bir süre boğuştular. Eli de kesildi. Sonra polisler geldi. Kimseye bir zarar veremedi. Hemen etkisiz hale getirdiler." dedi.

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