Son dakika: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı ile ilgili yeni gelişme: 5 milyon lira ödeyecek

"5 MİLYON LİRA ÖDEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Tarafların danışıklı bir protokol yaptığını öne süren Epözdemir şöyle devam etti:

"Protokolde eşine 5 milyon lira ödeyeceğini söylüyor, ödenemezse şirket hisseleri ve adına kayıtlı araçlar gayrimenkullerin tamamını devredileceği belirtiyor. Kanaatimizce bu da danışıklı bir boşanma hükmü. Bunun iptaliyle ilgili de başvuruda bulunacağız. Buradaki amaç belli. İlgililerin alabilecekleri maddi ve manevi tazminat haklarını sürüncemede bırakmak. Biz boşanmanın danışıklı ve muvazaalı olduğunu düşünüyoruz. Tarafların gerçekte bir boşanma iradesinin olmadığına inanıyoruz."