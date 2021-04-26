İzmit'te lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kavga esnasında bıçaklanan M.H.A. (17) kanlar içerisinde yerde kalırken, polisin geldiğini gören öğrenciler ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ı M.H.A.'nın koltuk altı ve kalçasından 4 kez bıçaklandığı belirlendi.