İzmit'te lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
İzmit'te öğle saatlerinde İnönü Caddesi, Akça Cami mevkiinde lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak yaralandı. Polis, kavgaya karışan 4 öğrenciyi gözaltına alındı.
Cadde üzerinde birbirleri ile karşılaşan öğrenci grupları arasında kavga çıktı. Yaklaşık 20 kişinin kavga ettiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.
Kavga esnasında bıçaklanan M.H.A. (17) kanlar içerisinde yerde kalırken, polisin geldiğini gören öğrenciler ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ı M.H.A.'nın koltuk altı ve kalçasından 4 kez bıçaklandığı belirlendi.
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan M.H.A. tedavi altına alındı. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, kavgaya karışanlardan 2 kişiyi olay yerinde, 2 kişiyi ise ara sokaklarda kaçmaya çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan 4 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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