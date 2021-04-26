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İzmit'te lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

'te öğle saatlerinde , Akça Cami mevkiinde lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak yaralandı. Polis, kavgaya karışan 4 öğrenciyi gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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İzmit'te lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Cadde üzerinde birbirleri ile karşılaşan öğrenci grupları arasında kavga çıktı. Yaklaşık 20 kişinin kavga ettiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve ekipleri gönderildi.

Kavga esnasında bıçaklanan M.H.A. (17) kanlar içerisinde yerde kalırken, polisin geldiğini gören öğrenciler ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ı M.H.A.'nın koltuk altı ve kalçasından 4 kez bıçaklandığı belirlendi.

'ne kaldırılan M.H.A. tedavi altına alındı. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, kavgaya karışanlardan 2 kişiyi olay yerinde, 2 kişiyi ise ara sokaklarda kaçmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan 4 kişi, sağlık kontrollerinin ardından 'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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