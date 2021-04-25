Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı! Anzak Koyu'nda tören düzenlendi
Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıldönümünde dün başlayan etkinlikler sürüyor. Kovid-19 nedeniyle bu yıl kısıtlı katılımla anma töreni yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı etkinlikleri kapsamında tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda tören düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, her 25 Nisan'da atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Şafak Ayini" yerine sınırlı sayıda katılımcıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Anzak Koyu'nda saat 05.30'da Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton'un konuşmalarıyla başlayan törende, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup 2. Kolordu Komutanlığında görevli Piyade Kurmay Yarbay Anıl Aksoy tarafından okundu.
Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'in çelenk bıraktığı tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.
Program, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından tamamlandı.
Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinnes ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.
ANZAKLAR VE ANZAK GÜNÜ
Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.
Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Ortadoğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı.
Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yüz binlerce işçiye bayram müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye...
- Kısa çalışma süresi uzatılmıştı! Bu süreçte yıllık izin hakkı ne olacak? Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alanlar...
- Mostafa Mohammed gelişmesi! Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu mu?
- Hükümetten bayram ikramiyesi müjdesi! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı...
- Bankalar yarışa girdi! SSK Bağ-Kur emeklilerine müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte o liste...
- Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları...
- Son dakika: 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...
- ŞOK'tan araç sahiplerine sürpriz! Otomobil ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! İşte 24 Nisan ŞOK aktüel kataloğu...
- Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 24 Nisan nöbetçi eczaneler listesi | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
- Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...
- Kurtlar Vadisi için flaş adımlar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Herkes suspus oldu...
- EDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde...