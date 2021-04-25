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Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı! Anzak Koyu'nda tören düzenlendi

Kara Savaşları'nın 106'ncı yıldönümünde dün başlayan etkinlikler sürüyor. Kovid-19 nedeniyle bu yıl kısıtlı katılımla anma töreni yapıldı. Detayları A Haber muhabiri aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı! Anzak Koyu'nda tören düzenlendi

Kara Savaşlarının 106. yılı etkinlikleri kapsamında tarihi 'ndaki Anzak Koyu'nda tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, her 25 Nisan'da atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Şafak Ayini" yerine sınırlı sayıda katılımcıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Anzak Koyu'nda saat 05.30'da 'nın Ankara Büyükelçisi ve Yeni Zelanda Büyükelçisi 'un konuşmalarıyla başlayan törende, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup 2. Kolordu Komutanlığında görevli Piyade Kurmay Yarbay Anıl Aksoy tarafından okundu.

Cumhuriyeti adına Eceabat İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'in çelenk bıraktığı tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Program, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından tamamlandı.

Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Büyükelçisi , Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu katıldı.

ANZAKLAR VE ANZAK GÜNÜ

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da ve 'da müttefikleri adına savaştı.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106. YILI

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