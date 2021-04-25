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Kırıkkale'de dehşet evi! Önce öldürdü sonra yaktı

Son dakika haberine göre; Kırıkkale'de eşi .'yi çıkan kavga sırasında bıçaklayarak öldüren M.D. daha sonra evini ve otomobilini ateşe verdi. Zanlı sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Kırıkkale'de dehşet evi! Önce öldürdü sonra yaktı

Olay, gece saat 23.30 sıralarında 'nde yaşandı. 15 gün önce eşiyle birlikte 3 katlı binadaki daireye taşınan M.D., iddiaya göre; evde çıkan kavga sonucu cinnet getirerek eşi .'yi bıçaklayarak öldürdü.

M.D. ardından evini ve otomobilini ateşe verdi. Yangını gören çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., İtfaiye ekiplerinin yanan otomobili söndürme çalışmalarına da katıldı.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.D., eşi Koçer D.'nin yanan evde kaldığını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Koçer D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Koçer D.'nin vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, morguna kaldırıldı. Zanlı M.D. ise sorgusunda cinayeti itiraf etti.

ARABA DA YANMAYA BAŞLADI

Yangını ilk fark ederek, itfaiyeye bildiren , "Evden çıkan alevleri görünce bağırdım 'binada kimse var mı' diye. Arka taraftan zıpladım bütün zillere bastım, baktım kimse yok. Evden çıkmadan itfaiyeyi aradım. Daha sonra trafonun yanında evin sahibinin arabası da yanmaya başladı. Arabanın yandığını da görünce itfaiye geldi, yangına müdahale ettiler" dedi.

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