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SON DAKİKA | İstanbul Pendik D-100 karayolunda feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

yaşam haberi... İstanbul Pendik D-100 karayolunda otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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SON DAKİKA | İstanbul Pendik D-100 karayolunda feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

SON DAKİKA | Pendik'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca mevkii E-5 üzerinde seyir halindeki 34 CUG 571 plakalı otomobil ile 34 M 5656 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta sıkışan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı da bir süre durma noktasına geldi.

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