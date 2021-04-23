SON DAKİKA | İstanbul Pendik D-100 karayolunda feci kaza: 1 ölü 5 yaralı
Son dakika yaşam haberi... İstanbul Pendik D-100 karayolunda otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.
SON DAKİKA | Pendik'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaynarca mevkii E-5 üzerinde seyir halindeki 34 CUG 571 plakalı otomobil ile 34 M 5656 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta sıkışan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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