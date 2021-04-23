Firari hasta serumuyla yakalandı: Çektiğim acıları biliyor musunuz?





"ÇEKTİĞİM ACILARI BİLİYOR MUSUN AĞABEY"

Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çağrılan ambulansta sağlık ekibine teslim edilen Ahmet Gözüm, hastaneden kaçışının kendince haklı savunmalarına devam etti. Tedavisi bitmeden hastaneden ayrılmasının sağlığı için yanlış olduğu aktarılmaya çalışılan Gözüm, "Bende mide kanseri var. Benim çektiğim acıları sen biliyor musun ağabey. Hepinizden Allah razı olsun ama ben KOAH hastasıyım" diyerek, kendisini haklı çıkarmaya çalıştı.

Serum poşetini elinde taşıması nedeniyle damar yoluna bir miktar kan biriktiği görülen Ahmet Gözüm, ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından ifade işlemleri için polis ekibine teslim edildi. Ekip otosuyla karakola götürülen Gözüm, ifadesinin alınmasının ardından yarım kalan tedavisine devam edilmesi için yeniden hastaneye götürüldü.