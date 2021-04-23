Kucağında çocuğuyla yürüyordu! İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdı

Olay saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre husumetli iki şahıs arasında cadde üzerinde çatışma çıktı. Kucağında çocuğu ile birlikte yürüyen adam, husumetli olduğu biri tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı.