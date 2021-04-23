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Kucağında çocuğuyla yürüyordu! İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdı

'da çocuğu ile yürüyen bir kişi, husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan şahıs karşılık verince de çatışma çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı şahıslardan biri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Kucağında çocuğuyla yürüyordu! İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdı

Olay saat 16.00 sıralarında üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre husumetli iki şahıs arasında cadde üzerinde çatışma çıktı. Kucağında çocuğu ile birlikte yürüyen adam, husumetli olduğu biri tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı.

Saldırıya uğrayan adam saldıran şahsa silahlı karşılık verdi. Olay yerinde çatışma çıkması üzerine saldırgan şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğrayan adam ise sokak üzerindeki bir dükkana saklandı.

Polis ekipleri kısa sürede olay yerinde geldi. Dükkana saklanan silahlı şahıs, Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. olayla ilgili inceleme başlattı.

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