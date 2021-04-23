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Datça açıklarında son dakika depremi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Datça açıklarında son dakika depremi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

tarafından yapılan açıklamada 'nın açıklarında 3,8 büyüklüğünde yaşandığı belirtildi. Saat 18.04'te meydana gelen depremin Datça'ya uzaklığı 135.28 kilometre olduğu ifade edildi.

Depremin derinliği ise 11.32 kilometre olarak ölçüldü.

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