Datça açıklarında son dakika depremi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler
Depremin derinliği ise 11.32 kilometre olarak ölçüldü.
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