SON DAKİKA DEPREM HABERİ | Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2'lik deprem (2021 son depremler)
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 40,46 kilometre olarak ölçüldü.
SON DAKİKA DEPREM HABERİ | Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı saat 22.49'da ve 7,08 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 40,46 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN HARİTASI
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