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SON DAKİKA DEPREM HABERİ | Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2'lik deprem (2021 son depremler)

Son dakika haberi... 'nde 'nın ilçesi açıklarında saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 40,46 kilometre olarak ölçüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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SON DAKİKA DEPREM HABERİ | Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2'lik deprem 2021 son depremler

SON DAKİKA DEPREM HABERİ | 'nde 'nın ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı saat 22.49'da ve 7,08 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 40,46 kilometre olarak ölçüldü.

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