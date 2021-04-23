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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Önce yağmur sonra güneş geliyor! İşte illere göre hava durumu

tarafından yapılan son dakika açıklamasında ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış ile birlikte sıcaklıkların azalacağı ifade edildi. Ancak 5 günlük incelendiğinde özellikle hafta başından itibaren batıda da sıcaklıkların ciddi anlamda yükseleceği görülüyor. İşte 5 günlük hava durumu... 'de hava nasıl olacak

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Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Önce yağmur sonra güneş geliyor! İşte illere göre hava durumu

hava sıcaklıklarının sağanak yağış ile birlikte yurdun kuzey ve batı kesimlerinde biraz azalacağını ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte kuzey ve batı kesimlerde biraz azalacağı, ülkemizin güney ve doğu bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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