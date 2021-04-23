Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Önce yağmur sonra güneş geliyor! İşte illere göre hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte kuzey ve batı kesimlerde biraz azalacağı, ülkemizin güney ve doğu bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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