Ankara’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Üçü çocuk 7 kişi yaralandı
Ankara'nın sabah saat 08.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı.
YAŞAM DHA
Ömer Coşkun idaresindeki 06 AT 7716 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RG 6894 plakalı araç 1640. Cadde ile 2164. Cadde kesişiminde kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen iki otomobilde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Öte yandan 06 AT 7716 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Coşkun'un 7 yaşındaki oğlu Ayaz'ı okula götürdüğü öğrenildi.
Küçük çocuk kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
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