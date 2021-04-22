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Kuruluş Osman’ın yıldızı Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı’ya katıldı! Anlamlı ziyaretleri duygulandırdı

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Ragıp Savaş ve eşi 'nın programına konuk oldu. Savaş çiftinin anlamlı ziyaretini Anlı büyük bir sevinçle karşıladı. Kısa süre önce koronavirüs nedeniyle annelerini kaybeden çift, Müge Anlı hayranı olan annelerinin hayrı için çocuklara tablet yardımında bulundular. Korona nedeniyle kaybettiği kayınvalidesi için Ramazan gününde yaptıkları yardımla gönülleri fetheden Savaş ve eşi, Anlı'nın teklifi üzerine ziyaret sonrası da stüdyoda kalmaya devam etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı’ya katıldı! Anlamlı ziyaretleri duygulandırdı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Dündar Bey karakteriyle ekrana damga vuran Ragıp Savaş, eşi ile birlikte ile Tatlı Sert programına konuk oldu.

Bu sürprizi büyük bir mutlulukla karşılayan Anlı, misafirlerini "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyerek takdim etti.

ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE DESTEK OLDULAR

Anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren çift, koronadan kaybettikleri anneleri adına hayır yapmak istediklerini söyledi.

Kayınvalidesi için "Büyük hayranınız" diyen Savaş, "Sana gelmek istedik. Sağ olsunlar yayına aldılar bizi." ifadelerini kullandı.

Ragıp Bey'in eşi, annesi Sevinç Avcılar'ın hemşire olduğunu, çocukları çok sevdiğini ve emekli maaşıyla birçok çocuğun okuması için destek verdiklerini belirtti.

Vefatının ardından onun adına öğrencilere yardım etmek istediklerini belirten çift, stüdyoya getirdikleri tabletleri çocuklara ulaştırmasını Müge Anlı'dan rica etti.

Annelerinin hayranı olduğu Müge Anlı'nın programı vasıtasıyla çocuklara tablet yardımı yapan Savaş ve eşi, bu hareketleriyle büyük takdir topladı.

Ragıp Savaş ve eşinden Müge Anlı'ya anlamlı ziyaret RAGIP SAVAŞ VE EŞİNDEN MÜGE ANLI'YA ANLAMLI ZİYARET

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