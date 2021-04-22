Bursa'da 27 yıldır bitmeyen site inşaatı! Birçok kişi taşınamadan öldü

Kentte 1994 yılında kurulan kooperatif, topladığı üyeler ile 110 dairelik site inşaatına başladı. Kooperatif yönetimi sitenin yapılacağı arsayı, sahibi Serdar D.'nin başka bir arsasına yurt binası yapma karşılığında alacakları konusunda anlaştı. Ancak iddiaya göre Serdar D., kendisiyle yapılan sözleşmeye uymayarak, arsanın tapusunu kooperatife vermedi. Bunun üzerine kooperatif yönetimi arsanın tapusunu almak için 2005 yılında dava açtı. 10 yıl süren dava süresince Serdar D. kooperatif tarafından kendisi için yapılan yurtları işletirken, site inşaatı ise bu sürede durduruldu. Dava sonucunda kooperatif yönetimi, arsanın tapusunu aldı.

Serdar D., 2009 yılında yurt inşaatının tam olarak bitmediği gerekçesiyle kooperatife tazminat davası açtı. İddiaya göre davaya bilirkişi olarak Serdar D.'nin başka bir davada avukatlığını yapan kişi atandı. Davada, kooperatifin Serdar D.'ye 7 milyon TL tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Kooperatif, dava sonucuna itiraz etti.

Kooperatif yönetimi, 6 ay önce yapılan seçimle değiştirildi. İnşaatın bitmesi için çalışmalara başlayan yönetim kurulu üyeleri, eski taşeron firma sahibi M.K. ve müteahhit İ.B. tarafından ölümle tehdit edildiklerini öne sürdü. Kooperatifin 110 üyesi, evlerinin bitirilmesi için yetkililerden yardım istedi.