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Ragıp Savaş ve eşinden Müge Anlı'ya anlamlı ziyaret - 22.04.2021

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Giriş: 22.04.2021 13:19
Güncelleme:22.04.2021 13:19
Oyuncu Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı. Ragıp Bey, kayınvalidesinin korona sebebi ile vefat ettiğini söyledikten sonra kayınvalidesinin Müge Anlı'yı çok sevdiğini bir isteği olduğunu dile getirdi. Ragıp Bey'in eşi, annesi Sevinç Avcılar'ın hemşire olduğunu, çocukları çok sevdiğini, yardım etmek istediklerini belirterek stüdyoya getirdikleri tabletleri çocuklara ulaştırmasını Müge Anlı'dan rica etti.
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