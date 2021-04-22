Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; üvey anneanne Özdem Kum’un eşi canlı yayında! Sosyal medyada tanıştı, genç sevgilisine yüz binlerce lira kaptırdı! Dolandırıcılıktan alıkoymaya, tehditten şantaja kadar dehşete düşüren iddialar! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; üvey anneanne Özdem Kum'un eşi canlı yayında! Sosyal medyada tanıştı, genç sevgilisine yüz binlerce lira kaptırdı! Dolandırıcılıktan alıkoymaya, tehditten şantaja kadar dehşete düşüren iddialar! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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