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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Nisan Perşembe canlı yayın izle - 22.04.2021

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Giriş: 22.04.2021 10:20
Güncelleme:22.04.2021 10:20
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; üvey anneanne Özdem Kum’un eşi canlı yayında! Sosyal medyada tanıştı, genç sevgilisine yüz binlerce lira kaptırdı! Dolandırıcılıktan alıkoymaya, tehditten şantaja kadar dehşete düşüren iddialar! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; üvey anneanne Özdem Kum'un eşi canlı yayında! Sosyal medyada tanıştı, genç sevgilisine yüz binlerce lira kaptırdı! Dolandırıcılıktan alıkoymaya, tehditten şantaja kadar dehşete düşüren iddialar! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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22 Nisan Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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