22 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de yürek dağlayan olay! 4 yaşındaki çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

İzmir'de yürek dağlayan olay! 4 yaşındaki çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

'in ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
ABONE OL
İzmir'de yürek dağlayan olay! 4 yaşındaki çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre yangın, 16.30 sıralarında 2203 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında ilk müdahaleyi alevleri gören mahalle sakinleri yaptı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

Bu esnada evde yalnız olduğu öğrenilen 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün dumandan etkilendiği bildirilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Bulut Gürgür'ün cansız bedeni olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ACI HABERİ ALAN AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan, yangın esnasında evde olmadığı öne sürülen Bulut Gürgür'ün ailesi, küçük çocuktan gelen acı haber üzerine sinir krizi geçirdi. Yangın dolayısıyla daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA