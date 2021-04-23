Sahra Çölü'nden geliyor! Uzman isimden kritik uyarı: Pazara kadar bekliyoruz

Bu durum doğayı besleyecek. Ne kadar çok çöl tozu yağarsa o yıl o kadar çok bereket olur.

Atalarımız nisan ayı yağmurlarına 'bereket yağışları' derler. Bütün nütrientlerin ve elementlerin içinde olduğu yağıştır bu. Son derece de verimlidir. Doğa için muhteşem bir şey. Doğanın olmazsa olmazıdır ancak araçların üzerini kaplayan bu çamur tabakasını soluyoruz bu dönem.