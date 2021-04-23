Sahra Çölü'nden geliyor! Uzman isimden kritik uyarı: Pazara kadar bekliyoruz
Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, bugün itibarıyla 25 Nisan'a kadar Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı bekleniliyor. Partikül tutucu ya da çift maske takılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Cuma, cumartesi ve pazar günü yoğun çöl tozu yağmuru bekliyoruz. Yağmur çok fazla yağarsa çamur olmaz ancak görünüşte yoğun yağış yok. Bu nedenle araçlarımız da çamura bürünecektir" dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar, meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı başlamasının beklendiğini belirtti.
Toz taşınımının pazar gününe kadar etkili olacağını vurgulayıp, uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yaşar, "Bu geceden itibaren yeniden çöl tozları gelecek. Araçlarımız çamurlanacak. Bu durum bizim için kötü ama doğa için iyi.
Bu durum doğayı besleyecek. Ne kadar çok çöl tozu yağarsa o yıl o kadar çok bereket olur.
Atalarımız nisan ayı yağmurlarına 'bereket yağışları' derler. Bütün nütrientlerin ve elementlerin içinde olduğu yağıştır bu. Son derece de verimlidir. Doğa için muhteşem bir şey. Doğanın olmazsa olmazıdır ancak araçların üzerini kaplayan bu çamur tabakasını soluyoruz bu dönem.
Bizim solunum yolumuzda bir sorunumuz varsa rahatsızlık yaratır. Bu durumda partikül tutucu maske olmadı çift maske takacağız. Cuma, cumartesi ve pazar günü yoğun bir çöl tozu yağmuru bekliyoruz. Yağmur çok fazla yağarsa çamur olmaz ancak görünüşte yoğun bir yağış yok. Bu nedenle araçlarımız da çamura bürünecektir" dedi.
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