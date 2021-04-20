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Tuzla'da 180 metre uzunluğundaki Panama bayraklı Hoegh Pusan adlı gemi karaya oturdu

demir sahasında bayraklı 180 metre uzunluğundaki Hoegh Pusan isimli gemi karaya oturdu. 'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Tuzla'da 180 metre uzunluğundaki Panama bayraklı Hoegh Pusan adlı gemi karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Tuzla'da bir geminin karaya oturduğunu bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "180 m boya sahip HOEGH PUSAN isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve KURTARMA-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi." ifadeleri kullanıldı.

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