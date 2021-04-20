Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazanın fotoğrafı paylaştı: Iğdır'da filyasyon ekipleri ölümden döndü

Bakan Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının kaza yaptığı otomobilin fotoğrafını paylaşarak;

"Bu araç Iğdır'da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun." İfadelerini kullandı.