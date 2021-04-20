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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazanın fotoğrafı paylaştı: Iğdır'da filyasyon ekipleri ölümden döndü

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filyasyon çalışmasından dönen sağlık çalışanlarının yaptıklarını duyurdu. Bakan Koca " Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun."ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazanın fotoğrafı paylaştı: Iğdır'da filyasyon ekipleri ölümden döndü

Sağlık Bakanı , filyasyon çalışmasından dönen sağlık çalışanlarının yaptıklarını bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının kaza yaptığı otomobilin fotoğrafını paylaşarak;

"Bu araç Iğdır'da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun." İfadelerini kullandı.

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