Denizli'de kısıtlamayı hiçe sayarak polisten kaçan 3 kişiye 24.550 TL ceza kesildi

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü M.Y. ile otomobildeki F.U. ve E.G.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal, trafiği tehlikeye sokmak, 'dur' uyarısına uymamaktan suçlarından toplam 24 bin 550 TL para cezası kesildi.



