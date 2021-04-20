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Denizli'de kısıtlamayı hiçe sayarak polisten kaçan 3 kişiye 24.550 TL ceza kesildi

Son dakika haberleri... 'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ikazına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kovalamaca sonrası yakalandı. Otomobilde bulunan 3 kişiye toplam 24 bin 550 TL para cezası uygulandı.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Denizli'de kısıtlamayı hiçe sayarak polisten kaçan 3 kişiye 24.550 TL ceza kesildi

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, saat 22.00 sıralarında hareket halindeki 20 BY 117 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Denizli'de kısıtlamayı hiçe sayarak polisten kaçan 3 kişiye 24.550 TL ceza kesildi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polis ekipleri tarafından takip edilen araç, yaşanan kovalamacanın ardından Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde durduruldu.

Denizli'de kısıtlamayı hiçe sayarak polisten kaçan 3 kişiye 24.550 TL ceza kesildi

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Denizli'de kısıtlamayı hiçe sayarak polisten kaçan 3 kişiye 24.550 TL ceza kesildi

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü M.Y. ile otomobildeki F.U. ve E.G.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal, trafiği tehlikeye sokmak, 'dur' uyarısına uymamaktan suçlarından toplam 24 bin 550 TL para cezası kesildi.


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