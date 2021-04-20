Son dakika: Kars'ta 3 köy daha karantinaya alındı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Hapanlı, Eşmeyazı ile Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde karantina uygulanması kararı alındı.

Köylere giriş ve çıkışlar da durduruldu.

Kentte gün içinde Kağızman ilçesine bağlı Çilehane köyü karantinaya alınmıştı.