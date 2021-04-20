21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kars'ta 3 köy daha karantinaya alındı!

Son dakika: Kars'ta 3 köy daha karantinaya alındı!

Son dakika haberi... 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy daha karantinaya alındı. Köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Kars'ta 3 köy daha karantinaya alındı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Hapanlı, Eşmeyazı ile Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde karantina uygulanması kararı alındı.

Köylere giriş ve çıkışlar da durduruldu.

Kentte gün içinde Kağızman ilçesine bağlı Çilehane köyü karantinaya alınmıştı.

Mantı sevdası pahalıya patladı! MANTI SEVDASI PAHALIYA PATLADI!
O ildeki karantina kaldırıldı O İLDEKİ KARANTİNA KALDIRILDI
Alarm verildi! 32 noktada karantina kararı ALARM VERİLDİ! 32 NOKTADA KARANTİNA KARARI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA