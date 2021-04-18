Mantı sevdası pahalıya patladı! Bütün apartman karantina altına alındı

Edinilen bilgiye göre, TOKİ konutlarındaki bir apartmandaki komşularıyla bir gün önce mantı yapan yabancı uyruklu kadının temas ettiği 8 aileyle birlikte apartmanın tamamı karantinaya alındı.

Jandarma ekiplerinin 24 saat nöbet tuttuğu apartmanda giriş ve çıkışlar 25 Nisan tarihine kadar yasaklandı.