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Mantı sevdası pahalıya patladı! Bütün apartman karantina altına alındı

'ın Afşin ilçesinde mantı yapan kadınlardan birinde mutasyonlu virüs çıkması nedeniyle bir apartman karantinaya alındı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Edinilen bilgiye göre, TOKİ konutlarındaki bir apartmandaki komşularıyla bir gün önce mantı yapan yabancı uyruklu kadının temas ettiği 8 aileyle birlikte apartmanın tamamı karantinaya alındı.

Jandarma ekiplerinin 24 saat nöbet tuttuğu apartmanda giriş ve çıkışlar 25 Nisan tarihine kadar yasaklandı.

Mantı sevdası pahalıya patladı! MANTI SEVDASI PAHALIYA PATLADI!

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