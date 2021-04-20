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Van'dan İstanbul'a giden uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Son dakika haberleri... 'dan 'a giden AnadoluJet'e ait uçak, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle 'ye zorunlu iniş yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Van'dan İstanbul'a giden uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Van'dan İstanbul'a giden AnadoluJet'e ait TK7057 sefer sayılı uçak, yolculardan M.B'nin rahatsızlanması nedeniyle Kayseri Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Havalimanından ambulansla alınan yolcu, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Uçak, hastanın alınmasının ardından İstanbul'a hareket etti.

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