Çok yüksek riskli iller arasındaydı! Osmaniye’de 2 sokakta karantina kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı'nca haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 198,52 vaka sayısı ile kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' kategoride gösterilen Osmaniye'de bulaşın önlenmesi amacıyla karantinaya alınan 2 sokakta yeni vakaların çıkmaması nedeniyle Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile karantina süreci sona erdirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez ilçe Gebeli Mahallesi 3523 sokak ve 3541 sokakta korona virüs (Covid-19) tanılı toplam 13 pozitif vaka tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Gebeli Mahallesi 3523 Sokak ve 3541 Sokakta 7 hanede ikamet etmeleri nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 12 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar merkez Gebeli Mahallesi 3523 ve 3541 sokakları karantinaya alınmıştır. Bugün de yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 26 Mart 2021 tarihi itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

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