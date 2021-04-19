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Lokantayı gece kulübüne çevirdiler! Polisten koronavirüs baskını

İstanbul'da kısıtlamaları yok sayarak gece kulübüne çevrilen lokantaya polis baskın düzenlendi. İçerideki 25 kişiye 88 bin 725 lira, lokanta sahibine 20 bin lira para ceza uygulandı. Belediye ekipleri de iş yerini mühürledi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Lokantayı gece kulübüne çevirdiler! Polisten koronavirüs baskını

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik olarak denetimler yaptı. İş yerleri tek tek kontrol edilirken, üzerinde bulunan bir lokantanın saat 19.00 sıralarında gece kulübü gibi faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği kapalı olması gerekirken içeriye müşteri alıp eğlence düzenleyen lokanta sahibine 20 bin lira, içerideki 25 kişiye ise 88 bin 725 lira para cezası uygulandı. Gece kulübü olarak işletilen lokanta ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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