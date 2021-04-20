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Çift mutasyonlu virüste korkutan gelişme! Aşı mutasyonlu virüse karşı etkili mi? Türkiye'de görüldü mü?

'de ilk önce ’da görülen ve sonrasında 'ye sıçrayan koronavirüsün iki kez mutasyon geçirmiş halini taşıyan 104 kişinin görüldü ve bu kişilerin çoğunun uluslararası seyahat yaptığı açıklandı. Virüsün şu ana kadar 'de görülmediği de biliniyor. Peki aşılar çift mutasyonlu virüse karşı etkili mi?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Çift mutasyonlu virüste korkutan gelişme! Aşı mutasyonlu virüse karşı etkili mi? Türkiye'de görüldü mü?

'de, ilk olarak 'da ortaya çıkan, daha sonra 'nin eyaletinde görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iki kez mutasyona uğramış (çift mutant) varyantının 104 kişide görüldüğü ve bu kişilerin çoğunun uluslararası seyahatle ilişkisi olduğu bildirildi.

İngiltere Sağlık Bakanı , Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının ülkedeki son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hancock, ülkede "adım adım" normal hayata dönüşün başladığını ve aşılama programıyla 10 binden fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin önlendiğini kaydetti.

YAYGIN TEST DÖNEMİ BAŞLADI

Salgının yayılmasını önlemek için "yaygın test kampanyası" başlattıklarını hatırlatan Hancock, ülkedeki her 10 eczaneden 9'unda ücretsiz Kovid-19 testinin dağıtıldığını aktardı.

ÇİT MUTANT YAYILIYOR

Hancock, İngiltere'de en yüksek rakamların görüldüğü ocak ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 98, vaka sayılarında da yüzde 96 düşüş yaşandığını bildirdi.

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan, daha sonra ABD'nin California eyaletinde görülen Kovid-19'un "çift mutant" varyantının ülkede 104 kişide görüldüğünü ifade eden Hancock, bunların çoğunun uluslararası seyahatle ilişkisinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

AŞILAR İŞE YARIYOR MU?

Ülkedeki bilim insanlarının "çift mutant"ın uygulanan aşılara karşı direnç geliştirip geliştirmediği üzerinde çalıştığını aktaran Hancock, Kovid-19 kısıtlamalarının tamamının kaldırılmasının planlandığı 21 Haziran'dan sonra da ülkede maske takma zorunluluğunun devam edebileceğini sözlerine ekledi.

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