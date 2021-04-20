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Ege'deki depremin ardından rahatlatan haber! Olumsuz ihbar yok

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı Twitter hesabından "Geçmiş olsun" mesajı da yayımladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Ege'deki depremin ardından rahatlatan haber! Olumsuz ihbar yok

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını, alanda tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ardından ilgili kurumlardan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbar bulunmuyor. Ekiplerimizin alanda tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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