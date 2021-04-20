Son dakika | 4 aylık Asya bebek yeniden annesinin kucağında! KADES babanın sinsi planını bozdu

ORGANİZE HAREKET ETTİLER

Mahkeme bebeği görmesi için görüş onayı vermişti. O gün annesi Şaziye Sözen ve ablaları Aysun Doğan ve Aslı Tamer ile geldi. Gözü sürekli camdaydı. Annem ve dayımı oyalayıp bebeği camdan kaçırıp, jiletli tel örgünün üzerinden tanımadığım bir adama verdi. Üç dört araçla konvoy halinde kaçırdılar bebeğimi. Uzaklaştırma kararı olduğu için ben üst kattan kamera ile izliyordum onları.

Şüpheli hareketleri vardı o yüzden elim KADES uygulamasındaydı. Pencereden kaçarken uygulamayı kullandım. Organize şekilde hareket ettiler ama onların planları KADES ile bozuldu. Belki bebeğimi şehir dışına kaçıracaktı. Anne ve ablası da kaçmak istedi ama kısa sürede polis geldi.