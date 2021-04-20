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Ege Denizi'nde deprem! Muğla'dan da hissedildi | Son depremler

Son dakika haberine göre;  'nde sabah 08.09 saatlerinde 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin 'dan da hissedildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Ege Denizi'nde deprem! Muğla'dan da hissedildi | Son depremler

'nde 'nın ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 08.09'da ve 7,17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını, alanda tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ardından ilgili kurumlardan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbar bulunmuyor. Ekiplerimizin alanda tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER

20.04.2021 08:09:53AFAD36.424627.17787.17Mw4.4----Ege Denizi, 33.29 km. Datça (Mugla)500533

20.04.2021 05:20:01AFAD39.045526.07737.15ML1.6----Ege Denizi, 45.52 km. Ayvacik (Çanakkale)500534

20.04.2021 05:09:26AFAD39.333326.14207.06ML1.6----Ege Denizi, 13.33 km. Ayvacik (Çanakkale)500531

20.04.2021 05:00:45AFAD37.120136.81387.00ML1.5TürkiyeGaziantepNurdagi--500530

20.04.2021 04:49:41AFAD37.960527.17607.00ML1.4Türkiye---Kusadasi Korfezi, 2.43 km. Menderes (Izmir)500532

20.04.2021 04:36:31AFAD39.329126.14936.98ML1.5----Ege Denizi, 13.83 km. Ayvacik (Çanakkale)500529

20.04.2021 04:04:27AFAD36.454827.22567.07ML1.9----Ege Denizi, 28.12 km. Datça (Mugla)500528

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