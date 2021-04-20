Ege Denizi'nde deprem! Muğla'dan da hissedildi | Son depremler
Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde sabah 08.09 saatlerinde 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin Muğla'dan da hissedildiği belirtildi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 08.09'da ve 7,17 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını, alanda tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ardından ilgili kurumlardan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbar bulunmuyor. Ekiplerimizin alanda tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
SON DEPREMLER
20.04.2021 08:09:53AFAD36.424627.17787.17Mw4.4----Ege Denizi, 33.29 km. Datça (Mugla)500533
20.04.2021 05:20:01AFAD39.045526.07737.15ML1.6----Ege Denizi, 45.52 km. Ayvacik (Çanakkale)500534
20.04.2021 05:09:26AFAD39.333326.14207.06ML1.6----Ege Denizi, 13.33 km. Ayvacik (Çanakkale)500531
20.04.2021 05:00:45AFAD37.120136.81387.00ML1.5TürkiyeGaziantepNurdagi--500530
20.04.2021 04:49:41AFAD37.960527.17607.00ML1.4Türkiye---Kusadasi Korfezi, 2.43 km. Menderes (Izmir)500532
20.04.2021 04:36:31AFAD39.329126.14936.98ML1.5----Ege Denizi, 13.83 km. Ayvacik (Çanakkale)500529
20.04.2021 04:04:27AFAD36.454827.22567.07ML1.9----Ege Denizi, 28.12 km. Datça (Mugla)500528
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