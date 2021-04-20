20 Nisan 2021, Salı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu vatandaşlar akın etti

Son dakika haberi... Bakanı , 55 yaş üzerine aşının başlamasını duyurmasının ardından çok sayıda vatandaş 'daki hastanelere akın etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu vatandaşlar akın etti

Bakanı 'nın aşılama programında 55 yaş üzerine geçildiğini duyurmasının ardından, sırası gelen vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaya başladı.

Akşam saatleri olmasına rağmen vatandaşlar, 'daki hastanelere akın etti.

Aşı olmak için giden vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak hastane dışında uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

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