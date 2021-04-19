Marmara ve Ege'deki depremlerin ardından korkutan sözler: Olası İstanbul ve İzmir depremlerinin habercisi

Benim tahminim öyle oldu. Bu son depremlerin hep doğru atımlı oluşunu, kırılmanın bir tetiklenme sonucu enerji boşalması olarak nitelendirebiliriz. Sisam veya İzmir depreminde hemen bütün faylar harekete geçti. Doğru veya düşey atımlı depremlerle enerjilerinin bir çoğunu boşalttılar. Bir tek İzmir fayı hareket etmedi. Orada İzmir fayı var. Kıyıdan boydan boya İzmir Yarım adasını geçiyor. Bu faydaki enerjide hiçbir kıpırdanma yok. İzmir fayının hiçbir hareket göstermemesi bizde deprem beklentisini arttırıyor. İzmir'deki faylar İstanbul'daki gibi çok büyük değil. Olası İzmir depreminin büyüklüğü ile ilgili bir şey diyemem ancak hasar verici deprem olacağı kesin."

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