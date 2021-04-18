Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem I AFAD Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son dakika AFAD deprem haberleri… AFAD verilerine göre; Ege Denizi açıklarında Muğla’nın Datça ilçesinde hissedilen 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 18:04’da oluşan depremin derinliği 7.16 kilometre olarak kayda geçti.
AFAD verilerine göre; Ege Denizi açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Yapılan açıklamada depremin 18.04'te yerin 7.16 kilometre altında olduğu belirtildi.
İŞTE YAŞANAN DEPREMİN DETAYLARI
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