18 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem I AFAD Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem I AFAD Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son dakika haberleri… AFAD verilerine göre; açıklarında ’nın Datça ilçesinde hissedilen 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 18:04’da oluşan depremin derinliği 7.16 kilometre olarak kayda geçti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
ABONE OL
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem I AFAD Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

AFAD verilerine göre; açıklarında 'nın Datça ilçesinde hissedilen 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada depremin 18.04'te yerin 7.16 kilometre altında olduğu belirtildi.

İŞTE YAŞANAN DEPREMİN DETAYLARI

Muğla'da korkutan deprem! MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA