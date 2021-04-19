Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! 19 Nisan Pazartesi son depremler! AFAD, Kandilli Rasathanesi...

Muğla'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Akdeniz Oniki Adalar'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, saat 09.40'ta yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşti.

Depremde can yada mal kaybı olmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (19 NİSAN 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.04.19 09:40:05 36.4122 27.0627 5.0 -.- 3.5 3.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.19 09:13:20 37.8903 29.1818 6.6 -.- 2.6 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2021.04.19 09:05:08 36.4068 27.0850 1.3 -.- 3.0 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.19 08:41:35 40.7507 28.7372 4.0 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.04.19 08:06:46 36.4893 27.0382 10.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.19 07:53:40 39.3097 26.0690 7.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.19 07:52:10 39.1412 28.0747 15.4 -.- 1.7 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.04.19 07:34:05 37.8983 29.4478 5.0 -.- 1.9 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel

2021.04.19 07:33:16 36.9918 27.3940 1.7 -.- 1.8 -.- YALI-BODRUM (MUGLA) İlksel

2021.04.19 07:20:39 36.4017 27.1523 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.19 07:01:14 34.8977 24.1852 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.19 06:59:24 36.4263 27.1323 3.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.19 06:57:13 38.0042 32.3637 4.0 -.- 1.0 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2021.04.19 06:55:41 39.1298 28.1310 9.6 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2021.04.19 06:21:48 39.1327 28.1242 7.8 -.- 3.0 3.0 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2021.04.19 06:20:09 36.4420 27.1453 7.0 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.19 06:12:51 36.4525 27.1120 1.2 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.19 06:09:32 36.4358 27.1138 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.19 06:07:56 36.3425 27.2403 16.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.19 05:56:09 36.4298 27.1427 15.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.19 05:55:07 37.8747 26.9175 20.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.19 05:45:15 36.4185 27.1563 7.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.19 05:22:37 36.4050 27.1630 6.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.19 05:16:55 38.3808 39.3692 82.4 -.- 1.6 -.- BASKAYNAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.04.19 05:15:31 37.9340 27.1832 15.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel