Antalya’da baba- oğul evlerinde ölü bulundu
Kepez ilçesinde, haber alınamayan 65 yaşındaki Osman P. (65) ve 22 yaşındaki oğlu Seyit Ali P., evlerinde ölü bulundu. Uyuşturucu bağımlısı olan Seyit Ali P.'nin babasını öldürüp intihar ettiği değerlendiriliyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
YAŞAM DHA
Aydoğmuş Mahallesi 1344 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Osman P. ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Seyit Ali P.'den haber alamayan yakınları, saat 09.00 sıralarında evlerine geldi.
Yakınları eve girdiğinde baba ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları inceleme sonucu ilk belirlemelere göre Seyit Ali P.'nin babasını öldürüp, intihar ettiğini değerlendiriyor.
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