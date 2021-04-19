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Antalya’da baba- oğul evlerinde ölü bulundu

ilçesinde, haber alınamayan 65 yaşındaki . (65) ve 22 yaşındaki oğlu ., evlerinde ölü bulundu. Uyuşturucu bağımlısı olan Seyit Ali P.'nin babasını öldürüp intihar ettiği değerlendiriliyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Antalya’da baba- oğul evlerinde ölü bulundu

Mahallesi 1344 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan . ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu .'den haber alamayan yakınları, saat 09.00 sıralarında evlerine geldi.

Yakınları eve girdiğinde baba ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları inceleme sonucu ilk belirlemelere göre Seyit Ali P.'nin babasını öldürüp, intihar ettiğini değerlendiriyor.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

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