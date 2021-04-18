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Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!

tarafından yapılan paylaşımda önümüzdeki haftaya ilişkin "Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı. Peki bu hafta nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

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Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!

tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

O BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.

Yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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