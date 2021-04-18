Yabani kedi “karakulak” Muğla’da görüntülendi

Görüntüde yer alan yaban kedisinin avlanırken ayağını incitmiş olabileceğini değerlendirdiğini dile getiren İlemin, şunları kaydetti:

"Karakulaklar ve diğer etçillerimiz çok fazla tehdit ile karşılaşıyor. Doğal yaşam süreçlerinde bile zorlu koşullarda avlanıyorlar, ürüyorlar ve yavru büyütüyorlar. Mevcut habitatlar kara yollarıyla parçalanmış durumda. Kısa zaman içinde üç karakulak ve bir vaşak aynı noktada araç çarpması sonucu öldü. Milli Parklar ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde ilk önlemler için harekete geçtik. Onlar için kara yollarına uyarı tabelaları yapılacak. Sonrasında geçişlerinin en yoğun olduğu noktalara eko sistem geçiş noktalarının oluşturulması planlanıyor. Umarım gelecek nesiller daha güvende olacak"

