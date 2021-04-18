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Yabani kedi “karakulak” Muğla’da görüntülendi

'nın kırsalında nesli tükenme tehlikesinde olan yabani kedi "" fotokapanla görüntülendi. videosu, sosyal medyada beğeni topladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Yabani kedi “karakulak” Muğla’da görüntülendi

() Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. , tarafından araziye yerleştirilen fotokapana takıldı.

Genellikle gece avlanan yaban kedisinin görüntülerde, aksayarak ilerlediği görüldü.

İlemin'in "Timur" adını verdiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Yasin İlemin, kaydettiği görüntünün karakulaklarla ilgili elde ettiği görüntünün en net videolardan olduğunu dile getirdi.

Görüntüde yer alan yaban kedisinin avlanırken ayağını incitmiş olabileceğini değerlendirdiğini dile getiren İlemin, şunları kaydetti:

"Karakulaklar ve diğer etçillerimiz çok fazla tehdit ile karşılaşıyor. Doğal yaşam süreçlerinde bile zorlu koşullarda avlanıyorlar, ürüyorlar ve yavru büyütüyorlar. Mevcut habitatlar kara yollarıyla parçalanmış durumda. Kısa zaman içinde üç ve bir vaşak aynı noktada araç çarpması sonucu öldü. ile yaptığımız görüşmelerde ilk önlemler için harekete geçtik. Onlar için kara yollarına uyarı tabelaları yapılacak. Sonrasında geçişlerinin en yoğun olduğu noktalara eko sistem geçiş noktalarının oluşturulması planlanıyor. Umarım gelecek nesiller daha güvende olacak"

“Karakulak” o ilde görüntülendi "KARAKULAK" O İLDE GÖRÜNTÜLEDİ

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