Çanakkale alarm veriyor! Açıklanan son verilere göre vaka sayısı 26 kat arttı! Son dakika haberleri...

SAHİL BANTLARI, PARK VE BAHÇELER KAPATILDI

Çanakkale bir önceki haftaki haftalık vaka sayıları ile Türkiye'de 3'üncü olmuş ve toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbirler alarak, kentteki sahil bantlarının ve bazı parkların kapanmasına karar vermişti.

Bu doğrultuda park ve bahçelerin kapıları kapatıldı, kordon boyuna girişler de konulan demir bariyerlerle önlendi.