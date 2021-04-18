Son dakika: Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu! Sağlık Bakanlığı duyurdu | (18 Nisan 2021 Kovid-19 rakamları)
Türkiye'nin 24 saatlik Kovid-19 tablosunu Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr üzerinden duyurdu. ? Son 1 aydır Türkiye'de kovid-19 vakalarındaki artış yaşanan artışlar korkunç seviyeye çıktı. Peki, son tabloya göre Türkiye'de 18 Nisan 2021 tarihinde koronavirüsten (Covid-19) kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte son dakika gündem haberimizin detayları...
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
18 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3101'i semptomatik olmak üzere 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi.
SALGINDA 318 CAN KAYBI İLE EN YÜKSEK ÖLÜM!
Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447'ye yükseldi. Vefat sayısı 318 kişi olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 43 bin 856 oldu. Öte yandan vefat sayıları bugün yeni bir rekor daha kırmış oldu. En son 15 Nisan'da 297 rakamına ulaşılmıştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3101'i semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 318 olarak kayıtlara geçti.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ
Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 926'ya, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 268 bin 477'ye yükseldi.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
16 NİSAN
15 NİSAN
14 NİSAN
13 NİSAN
12 NİSAN
11 NİSAN
10 NİSAN
9 NİSAN
8 NİSAN
7 NİSAN
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