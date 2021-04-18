Son dakika: Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu! Sağlık Bakanlığı duyurdu | (18 Nisan 2021 Kovid-19 rakamları)

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

18 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3101'i semptomatik olmak üzere 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi.

SALGINDA 318 CAN KAYBI İLE EN YÜKSEK ÖLÜM!

Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447'ye yükseldi. Vefat sayısı 318 kişi olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 43 bin 856 oldu. Öte yandan vefat sayıları bugün yeni bir rekor daha kırmış oldu. En son 15 Nisan'da 297 rakamına ulaşılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3101'i semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 318 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 926'ya, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 268 bin 477'ye yükseldi.