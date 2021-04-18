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Son dakika: Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu! Sağlık Bakanlığı duyurdu | (18 Nisan 2021 Kovid-19 rakamları)

Türkiye'nin 24 saatlik Kovid-19 tablosunu covid19.saglik.gov.tr üzerinden duyurdu. ? Son 1 aydır Türkiye'de kovid-19 vakalarındaki artış yaşanan artışlar korkunç seviyeye çıktı. Peki, son tabloya göre Türkiye'de 18 Nisan 2021 tarihinde koronavirüsten (Covid-19) kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte gündem haberimizin detayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Son dakika: Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu! Sağlık Bakanlığı duyurdu | 18 Nisan 2021 Kovid-19 rakamları

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

18 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3101'i semptomatik olmak üzere 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi.

SALGINDA 318 CAN KAYBI İLE EN YÜKSEK ÖLÜM!

Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447'ye yükseldi. Vefat sayısı 318 kişi olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 43 bin 856 oldu. Öte yandan vefat sayıları bugün yeni bir rekor daha kırmış oldu. En son 15 Nisan'da 297 rakamına ulaşılmıştı.

, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3101'i semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 318 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 926'ya, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 268 bin 477'ye yükseldi.

Türkiye'de ölü sayısı 300'ü geçti! Günün verileri açıklandı TÜRKİYE'DE ÖLÜ SAYISI 300'Ü GEÇTİ! GÜNÜN VERİLERİ AÇIKLANDI

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

16 NİSAN

15 NİSAN

14 NİSAN

13 NİSAN

12 NİSAN

11 NİSAN

10 NİSAN

9 NİSAN

8 NİSAN

7 NİSAN

6 NİSAN

5 NİSAN

4 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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