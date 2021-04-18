Mantı nedeniyle 8 daire karantinada! Bina 25 Nisan'a kadar kapatıldı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tam 8 daire karantinaya alındı. Binaya giriş çıkışlar 25 Nisan'a kapatıldı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.
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