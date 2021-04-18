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Mantı nedeniyle 8 daire karantinada! Bina 25 Nisan'a kadar kapatıldı

'ın ilçesinde bir apartmanda gününe katılan kadınlardan birinin testinin pozitif çıkmasının ardından tam 8 daire karantinaya alındı. Binaya giriş çıkışlar 25 Nisan'a kapatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2021
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Mantı nedeniyle 8 daire karantinada! Bina 25 Nisan'a kadar kapatıldı

'ın ilçesinde bir apartmanda gününe katılan kadınlardan birinin yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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