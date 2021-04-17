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Kütahya’da başkasına ait biletle seyahat etmeye çalışan kişi temaslı çıktı!

'da tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda başkasına ait biletle seyehat etmeye çalışan koronavirüs şahsın yakalandığı açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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Kütahya’da başkasına ait biletle seyahat etmeye çalışan kişi temaslı çıktı!

Kütahya'da koronavirüs ve izolasyon denetimleri kapsamında jandarma tarafından yapılan uygulamada başkasına ait biletle seyahat etmeye çalıştığı belirlenen koronavirüs temaslı şahıs yakalandı.

YURDA YERLEŞTİRİLDİ

3 bin 469 lira idari para cezası uygulanan şahıs karantinasını tamamlamak üzere yurda yerleştirildi.

Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı BAKANLIK KOVİD-19 TABLOSUNU AÇIKLADI

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