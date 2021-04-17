Kütahya’da başkasına ait biletle seyahat etmeye çalışan kişi temaslı çıktı!
Kütahya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda başkasına ait biletle seyehat etmeye çalışan koronavirüs temaslı şahsın yakalandığı açıklandı.
Kütahya'da koronavirüs ve izolasyon denetimleri kapsamında jandarma tarafından yapılan uygulamada başkasına ait biletle seyahat etmeye çalıştığı belirlenen koronavirüs temaslı şahıs yakalandı.
YURDA YERLEŞTİRİLDİ
3 bin 469 lira idari para cezası uygulanan şahıs karantinasını tamamlamak üzere yurda yerleştirildi.