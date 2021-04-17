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Antalya'da kumar oynayan şahıs mutfak dolabında yakalandı!

Son dakika haberleri... 'da, jandarmanın bir eve yaptığı baskında kumar oynayanlar suçüstü yakalandı. Baskında jandarmadan kurtulmaya çalışan bir kişi ise mutfak dolabının içinde bulundu. Kumar oynayan 16 kişiye toplam 74 bin 926 TL para cezası uygulandı.

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Giriş Tarihi: 17.04.2021
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Antalya'da kumar oynayan şahıs mutfak dolabında yakalandı!

Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülke genelinde yapılan Huzur Güven Uygulaması kapsamında kumar oynandığı belirlenen İ.T.'ye ait müstakil tek katlı eve baskın yapıldı.

Antalya'da kumar oynayan şahıs mutfak dolabında yakalandı!

Baskında evde kumar oynayanlar suçüstü yakalanırken, bir kişi ise mutfak dolabının içine saklanarak kurtulmaya çalıştı.

Antalya'da kumar oynayan şahıs mutfak dolabında yakalandı!

Ekipler, dolaba saklanan kişi de dahil olmak üzere kumar oynayan 16 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 21 bin 376 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 53 bin 550 TL olmak üzere toplam 74 bin 926 TL para cezası uyguladı.

Antalya'da kumar oynayan şahıs mutfak dolabında yakalandı!

Ev sahibi İ.T. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Antalya'da kumar oynayan şahıs mutfak dolabında yakalandı!

Dolaba saklanan şahıs böyle görüntülendi.

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