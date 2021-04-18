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Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek 89 yaşında hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yazar ve akademisyen Prof. Dr. 'in 89 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Özek'in cenazesi 19 Nisan Pazartesi günü öğle vaktinde Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi 'ya götürülecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek 89 yaşında hayatını kaybetti

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. , 89 yaşında hayatını kaybetti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden hocam, vakıf insanı Prof. Dr. Ali Özek'in dar-ı bekaya irtihalini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun. Yakınlarına ve ilahiyat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ALİ ÖZEK KİMDİR?

Özek, 1932'de 'nın Fethiye ilçesinde doğdu. 1941'de Çaltılar İlkokulunu bitiren Özek, dini bilgiler edinmek için gittiği 'nın Kayabaşı köyünde, Ömer Ali Hafız'dan Kur'an öğrendi ve 1944'te hafız oldu.

Özek, daha sonra 'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda Salih Tanrıbuyruğu'dan Arapça ve dini ilimler öğrendi. Bu arada Karataş Ortaokulunu bitirdi.

1950'de Mısır'a giden Özek, 1951'de Kahire'deki El-Ezher Üniversitesine girdi ve 1955 yılında Usuluddin Fakültesini bitirdi.

Özek, 1957'de aynı fakültede Kur'an ve hadis ilimIeri bölümünde yüksek lisans yapmasının ardından İzmir'e döndü.

İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda 1959'a kadar öğretmenlik yapan Özek, dışarıdan lise imtihanlarını vererek 1960'ta Burdur Lisesini bitirdi.

Özek, 1962 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinde öğretmenliğe başladı. Daha sonra 1962-1963 eğitim-öğretim yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde Arap Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi oldu.

1966'da Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümünü bitiren Özek, aynı fakültede doktora öğrenimine devam etti. Özek, 1973'te edebiyat doktoru unvanını aldı.

1979'da Müdürlüğü'ne getirilen Özek, 1982'ye kadar bu görevi sürdürdü.

1986'da doçent, 1991'de profesör olan Özek, Tefsir Ana Bilim Dalında tefsir ve belagat dersleri verdi, 1998 yılında emekli oldu.

1994-2002 yıllarında Kazakistan'ın Almatı şehrinde Devlet Dünya Dilleri Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışan Özek, evli ve üç çocuk babasıydı.

CENAZESİ PAZARTESİ GÜNÜ

Prof. Dr. Özek'in cenazesi, 19 Nisan Pazartesi günü öğle vaktinde Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Muğla'ya götürülecek.

Özek'in cenazesi, Fethiye Doğanlar Köyü'nde toprağa verilecek.

OKTAY'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi, yazar Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakıf ve ilim insanı, mütefekkir, Prof. Dr. Ali Özek Hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve ilahiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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