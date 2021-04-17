17 Nisan hava durumu! Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Çamur yağacak dikkat
17 Nisan 2021 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 17 Nisan 2021 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu.
Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı zamanla batısının çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
IĞDIR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu
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