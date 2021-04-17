Amasya'da fırıncı vatandaşlara destek için pideye yüzde 15 indirim yaptı
Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan bir ekmek fırını korona virüs döneminde ilçede yaşayan vatandaşların bütçelerine katkıda bulunmak üzere Ramazan pidesini yüzde 15 indirimli satmaya başladı.
İşletme sahibi Davut Çavuş, "Malum korona dönemi ve vatandaşlarımızın birçoğu şuan zor durumda.
Bizler de normalde uygulamamız gerek zammı uygulamayarak ilçemizde yaşayan kardeşlerimizin aile bütçelerine Ramazan pidemize zam yapmayıp, indirimli satmaya karar verdik.
Vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirip bizlere teşekkür ediyorlar. Bizler de çok mutlu oluyoruz. Bu Ramazan'da devletimizin yaptığı desteklere bir katkı da bizler sağlayalım istedik" dedi.
Ayrıca ilçede 15 yaşında çıraklıkla başladığı Ramazan pidecisi ustalığını 40 yıldır devam ettiren Aslan Çavuş'un pideleri ise yoğun ilgi görüyor.
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