Dikkat! Çamur yağabilir! Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek?

Sıcaklıkların hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Bir yandan da çöl tozu uyarısı var. Yeni haftada sıcaklıklar kaç dereceye kadar çıkacak? Hangi bölgeler için uyarı yapıldı? Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? İstanbul Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Hüseyin Toros A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.