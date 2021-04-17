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İstanbul’da kadını bir ay boyunca takip edip taciz eden adama linç girişimi

'ta, önceki gün akşam saatlerinde 'nde bir ay boyunca takip ettiği kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi mahalleli yakalayarak, darp etti. Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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İstanbul’da kadını bir ay boyunca takip edip taciz eden adama linç girişimi

İddiaya göre, ablasını 1 aydır takip ederek sözlü tacizde bulunan şüpheliyi fark eden kız kardeşi durumu mahalle sakinlerine söyledi.

Şüphelinin tekrar sokağa gelmesi üzerine mahalle sakinleri onu yakaladı.

Tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, mahalle sakinleri darp etti.

Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerini sakinleştirdi.

İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine şüpheli ve kadınlar polis merkezine götürüldü.

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