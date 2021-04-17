İstanbul’da kadını bir ay boyunca takip edip taciz eden adama linç girişimi
Esenyurt'ta, önceki gün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bir ay boyunca takip ettiği kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi mahalleli yakalayarak, darp etti. Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı.
YAŞAM DHA
İddiaya göre, ablasını 1 aydır takip ederek sözlü tacizde bulunan şüpheliyi fark eden kız kardeşi durumu mahalle sakinlerine söyledi.
Şüphelinin tekrar sokağa gelmesi üzerine mahalle sakinleri onu yakaladı.
Tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, mahalle sakinleri darp etti.
Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerini sakinleştirdi.
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