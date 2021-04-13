Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ramazan açıklaması: Daha güçlü insanlar olarak çıkacağız

Bakan Koca "Esenlik ayı Ramazan'a girdik. Günlük isteklerimize karşı, kendi kararımızla irade sınavı vereceğiz. Ve bu aydan daha iyi, daha güçlü insanlar olarak çıkacağız. Ramazanımız, orucumuz mübarek olsun." dedi.

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