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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ramazan açıklaması: Daha güçlü insanlar olarak çıkacağız

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Esenlik ayı ’a girdik. Günlük isteklerimize karşı, kendi kararımızla irade sınavı vereceğiz. Ve bu aydan daha iyi, daha güçlü insanlar olarak çıkacağız. Ramazanımız, orucumuz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ramazan açıklaması: Daha güçlü insanlar olarak çıkacağız

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından ayına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca "Esenlik ayı Ramazan'a girdik. Günlük isteklerimize karşı, kendi kararımızla irade sınavı vereceğiz. Ve bu aydan daha iyi, daha güçlü insanlar olarak çıkacağız. Ramazanımız, orucumuz mübarek olsun." dedi.

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